Namedsport Uptivo: doppio impegno in Piemonte e a Nerviano

Doppio impegno agonistico per la Namedsport Uptivo. La squadra brianzola, reduce dal decimo posto conquistato da Michael Stucchi nel Gran Premio città di Pontedera, si prepara per la trasferta in Piemonte dove, domenica 23 aprile, disputerà il Giro della Provincia di Biella-Torino Biella classica nazionale con partenza alle 13. Al via ci saranno Festa, Giancristofaro, il danese Nordal, Santamaria, Stucchi e Valsecchi. La gara si snoderà sulla distanza di 144 chilometri e presenta un tracciato impegnativo con un circuito cittadino di 10 km da ripetere tre volte nel finale. La formazione arancione, sotto la guida di Marco Peraboni e Stefano Alberti, affronterà martedì 25 aprile, la Coppa Caduti Nervianesi a Nerviano, nel Milanese, altro appuntamento a carattere nazionale. Prova di 153 chilometri pianeggiante con partenza alle ore 12.15. Il giovane Stucchi, che possiede buoni doti di velocista, sarà uno dei principali punti di riferimento della squadra, così come Bramati, Chianello, Olivieri, Rinaldi e Valsecchi che completano la rosa per la corsa lombarda.

Dan.Vig.