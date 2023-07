Muggiò, 3 nuovi ingaggi, Zucchetti, Fabiani e Adamoli

Difesa fatta a Muggiò con gli ingaggi di Raul Zucchetti (1998), Giacomo Fabiani (1997) e dell’esterno sinistro classe 2001 Andrea Adamoli. Zucchetti arriva dall’Ardor Lazzate che 12 mesi fa lo aveva scelto dall’Arconatese in serie D. Proviene dal vivaio del Milan e Virtus Entella, inizia la sua carriera tra i “grandi” in serie C con l’AlbinoLeffe (8 presenze nella stagione 201718), a gennaio passa al Prato (10), in seguito Imolese e Gozzano sempre tra i professionisti. Ad Arconate in D nel 202122 gioca 23 match e segna due reti. Poi il passaggio a Lazzate. Con lui arriva alla corte del presidente Luciano Pace anche Giacomo Fabiani che nella sua carriera ha sempre militato tra serie D ed Eccellenza cominciando nella Juniores del Seregno dove esordisce anche in D. Poi quattro anni nell’Olginatese, di seguito Tritium e Fanfulla sempre nel primo campionato dilettanti. La scorsa stagione Fabiano ha militato nel Verbano, in Eccellenza. Andrea Adamoli invece è una “recente” conoscenza del direttore generale Jacopo Colombo avendolo avuto con sé nel 2021 alla Pro Sesto in serie C dopo le esperienze nella Lucchese e a Cesena e dopo essersi formato calcisticamente parlando nei vivai di Juventus, Genoa, Empoli ed Imolese. L’anno passato era in Eccellenza nella Brianza Olginatese dove ha contribuito anche con un paio di reti.

(nella foto Zucchetti con il diesse L’Erede)

Ro.San.