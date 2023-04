Monza, mezzo pass per il sogno europeo

Le due precedenti sfide di campionato si erano chiuse con una sconfitta e un pareggio. Nel terzo confronto stagionale, invece, l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar è riuscito a battere il Bassano Ubroker. Il 3 a 1 al PalaBiassono costituisce un buon segnale in vista dell’incontro di ritorno fuori casa, in programma domenica (ore 18, PalaUbroker). In palio c’è la conquista del nono posto, piazzamento che vale l’approdo alla World Skate Europe Cup, la ex Coppa Cers. Il ritorno in Europa consentirebbe all’Hrcm di chiudere al meglio un’annata comunque positiva. Anche a Bassano si accomoderà sulla panchina ospite, al posto dello squalificato Tommaso Colamaria, il vice allenatore Massimo Olivieri. "La Coppa europea è un obiettivo a cui teniamo – commenta il capitano Matteo Galimberti, autore di uno dei tre gol monzesi –, ma domenica non sarà facile, il Bassano è una formazione molto fisica. E poi in questo sport due reti di vantaggio sono poco". L’ultimo incontro della stagione 2022-2023 sulla pista amica, ha permesso ai Bagaj, i sostenitori più accesi dell’Hrcm, di salutare i tre giocatori in partenza, lo spagnolo Sergi Tornè, Marco Ardit ed Edoardo Lanaro.

Gianni Gresio