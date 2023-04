Il Monza perde in casa 2-0 col Lazio, Berlusconi: “Bellissima partita, forse la miliore”

Il Monza riparte da zero: zero punti, zero gol, ma un atteggiamento che non sfiora l’identità della squadra di Palladino. La Lazio di Sarri, il maestro di fronte all’allievo, esce dalla Brianza con 3 punti, un 2-0 che consolida la seconda piazza in campionato, ma soprattutto con la consapevolezza di potercela fare anche senza Ciro Immobile, subentrato solo nella mezz’ora finale ma apparso ancora sotto tono.

Dall’altra parte le defezioni biancorosse si fanno sentire tutte: la difesa ridisegnata con Marlon, Pablo Marì e Donati a causa delle assenze di Izzo per squalifica, e Caldirola per un acciacco al fianco, spiana la strada al diagonale di Pedro che prende di sorpresa Di Gregorio, rimasto fermo. La risposta di casa, nel possesso prolungato generale, arriva di testa: prima Sensi centra il palo, poi Petagna colpisce bene con la fronte ma Provedel risponde centralmente.

Nella ripresa, quindi, l’equilibrio costante almeno dal punto di vista del gioco è spezzato dal guizzo da campione di Milinkovic-Savic: punizione quasi da fermo, imparabile per il portiere brianzolo. “Una bellissima partita, forse la migliore in seria A del mio Monza e ovviamente anche la Lazio ha disputato un'ottima partita - è il commento in una nota al triplice fischio di Silvio Berlusconi -. Possesso palla 57% Monza 43% Lazio. La differenza è soltanto nei due gol, uno "trovato" in area, l'altro un fantastico calcio di punizione imparabile da fuori area. Quindi avanti tutta! Forza Lazio e Forza Monza”. Un pomeriggio che tiene maestro e allievo ognuno al proprio posto, ma che conferma a Palladino di essere sulla strada giusta.