Mister Melosi preme sull’acceleratore

di Roberto Sanvito

Si gioca tutto o quasi negli ultimi 90 minuti la Folgore Caratese che si prende un punto contro il Ponte San Pietro e rimanda a domenica prossima la questione salvezza. Mal che vada i lambraioli giocheranno i playout e Giuliano Melosi, realista, dice così. "Ci sarà ancora da soffrire, purtroppo non dipende solo da noi ma anche da altri risultati. Avrei comunque firmato per arrivare in questa situazione all’ultima giornata" dice il tecnico che torna sui 90 minuti di domenica al XXV Aprile e sul 2-2 firmato dalle reti di Valsecchi in apertura e dal pareggio nel finale di Luciano Gualdi. "Buono l’approccio, abbiamo anche fatto gol. Poi però non si possono subire due gol stupidi come quelli presi, poi diventa difficile. Voglio fare un applauso a questi ragazzi che nel secondo tempo hanno messo in campo tutto, cuore e anima, e raggiunto il 2-2 meritato. E con un pizzico di fortuna in più avremmo anche potuto vincerla…". La situazione in zona playout è ingarbugliata e le possibilità non si contano.

Finisse oggi il torneo la Folgore, appaiata a quota 36 a Breno e a Real Calepina, li disputerebbe. Ma da inserire nelle possibili combinazioni ci sono anche Seregno e Villa Valle che di punti ne hanno 38. Come dice bene Melosi, sono cinque squadre per due posti al sole. Gli azzurri avranno il compito “minimo” di vincere a Caronno (con Barazzetta che rientra dalla squalifica) e poi fare qualche conto. Un pareggio non basta, questa è l’unica certezza.