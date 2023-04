Melgrati si aggiudica la Coppa Ambroeus

Domenica speciale al Golf Milano per la Coppa Ambroeus, appuntamento cult organizzato da Ambrogio Crippa, oltre 40 anni di lavoro al circolo. Carlo Melgrati ha vinto con 70 colpi. In prima categoria dominio di Andrea Erba (66) che ha ottenuto la vittoria seguito da Gregorio Zappa (70). In seconda Franco Guerrieri (71) ha superato di misura Dario Donghi (72). In terza, con la formula Stableford, Emma Merlo (40) ha vinto davanti a Stefania Battistelli (37). Premi speciali a Lorenza Maestro (36), miglior lady, Davide Rossi (under 18) e Giovanni Strano (36), senior. A Barlassina Nicolò Zambello sabato ha vinto il Regionale Golf Lombardia con 75 colpi. Giuseppe Pezzotta (38), Alberto Molteni (40) e Giuliano Altamura (40) si sono imposti nelle categorie nette. Al Golf Villa Paradiso oltre 80 giocatori hanno provato a scalare il ranking del circuito Ticket to Paradise. Ha vinto Mauro Lo Faro. Al Brianza al Lochrber Milano Golf Trophy 2023 ha vinto Riccardo Sanvito.

Andrea Ronchi