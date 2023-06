MEDA, Orsi e Brighenti per ripartire, Cairoli blinda l'attacco"

Come avvenne dodici mesi fa, anche nel 2023 una delle primissime società a muoversi sul mercato di Promozione è il Meda che smaltita la delusione della immediata eliminazione ai playoff per mano della Base e in attesa di conoscere la posizione in graduatoria (attualmente i posti a disposizione per l’Eccellenza sono sei e i bianconeri saranno oltre il sesto posto…) piazza un paio di colpi importanti tanto per far capire che per un posto al sole bisognerà ancora fare i conti con la squadra del confermatissimo Cairoli. Torna dopo l’anno a Lentate l’esperto difensore classe 1993 Marco Orsi. Lui che il Meda ce l’ha nel dna avendoci militato ininterrottamente dal 2016 al 2022 con anche una promozione dalla Prima nel palmarès.

Quest’anno ha segnato a ripetizione con la maglia del Saronno al Meda tant’è che Giovanni Cairoli, per evitare altre brutte sorprese, lo ha voluto con sé. Il chiaro riferimento è all’attaccante classe ‘92 Manuel Brighenti che sarà il punto di riferimento dell’attacco bianconero. Con gli amaretti ha contribuito alla promozione segnando 21 volte, in via Icmesa è deciso a ripetersi. Nella sua carriera ci sono anche le militanze nella Vis Nova, Muggiò e Pontelambrese.

Ro.San.