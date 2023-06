Meda, Brighenti e Valtulina in attacco, Lentatese pesca dalla Prima Categoria

Dopo Manuel Brighenti – annunciato l’altra settimana – in attacco a Meda arriva Marco Valtulina. Per ritentare ancora di vincere la Promozione in casa bianconera ci si affida a due dei massimi esperti in attacco. Il primo la Promozione l’ha vinta da protagonista poche settimane fa, il secondo solo due anni fa era andato in doppia cifra in serie D con la Vis Nova mentre l’ultima stagione l’ha giocata a Mariano Comense. Per lui anche Pro Sesto, Spal e Juve Stabia a inizio carriera e poi ancora Sesto, Legnano, Sondrio e Cisanese. L’altro rinforzo rin difesa risponde al nome di Alessandro Bruschi, classe 1995, che dal 2020 ha difeso i colori del Castello Città di Cantù con all’attivo una promozione in Eccellenza e la retrocessione quest’anno. Ha iniziato la carriera senior nel Copreno nel 2014, poi dal 2015 al 2018 ha militato nel Cantù San Paolo, dal 2018 al 2020 era alla Guanzatese, poi al Cabiate. Mister Cairoli pesca anche dalla Juniores con due elementi, per ora, promossi in pianta stabile in prima squadra. Si tratta di Nicolò Panizza e Franco De Lauso. Sicuramente meno di alto profilo il mercato della Lentatese. Per la difesa si pesca dalla Prima Categoria con Luca Pignatiello, mentre gli Under arrivano dalla Juniores della Varesina e sono il portiere Tommaso Griggio e i difensori Marangoni e Misuriello. Intanto il centrocampista Baldan non vestirà più la maglia del Muggiò; lo ha ufficializzato il Saronno.

Ro.San.