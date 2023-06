Matteo Fiorin di Seveso protagonista al Festival Internazionale della Pista in Francia

Ancora soddisfazioni per il giovane brianzolo di Seveso Matteo Fiorin (Pool Cantù-GB Junior). Impegnato con la Nazionale della pista in Francia, l’azzurro campione del mondo ed europeo è stato protagonista al Festival Internationale de la Piste che si è svolto nel velodromo TPM di Toulon nella provincia Mediterranée. Fiorin, che appartiene alla categoria degli juniores (17-18 anni), ha gareggiato in promiscuità con gli Elite sfiorando addiritturra il successo nella Madison (in coppia con Juan David Sierra, Biringhello) chiudendo la prova in seconda posizione. Fiorin si è pure reso protagonista della Corsa a Punti juniores anche qui ottenendo il secondo posto, questa volta dietro il compagno di nazionale Juan David Sierra, mentre l’altro azzurro Davide Stella si è classificato al terzo posto.

Dan.Vig.