Le ragazze del Robbiano e la grande illusione. Ko in casa con Usmate

Incompiuta. Così è la formazione di Robbiano (in foto Julia Behring), che butta via l’ennesima occasione perdendo in casa contro Usmate per 62-77. "Abbiamo disputato una gara dai due volti - spiega l’allenatore Marco Fumagalli - giocando in velocità e trovando delle buone soluzioni di tiro abbiamo messo alle corde Usmate, volando anche a più 12. Si è vista una gran bella Robbiano, capace di finalizzare le azioni con tiri ad alta percentuale. Discacciati è stata la nostra top scorer mentre la regista Barlassina è stata la migliore. Anche in avvio di ripresa siamo stati lucidi e concentrati, riuscendo ad arginare la rimonta". Poi, la delusione. "Purtroppo sul più bello si è spenta la luce, abbiamo concesso delle autostrade alle incursioni a canestro di Usmate, che ci ha fatto male anche da tre punti. Aggiungendo i nostri innumerevoli errori dalla lunetta, abbiamo incassato un parziale di 20-0 che ha deciso la partita. Il risultato finale è bugiardo perché non racconta le cose buone, purtroppo quando vai in blackout poi ne paghi le conseguenze".

Antonella Galimberti