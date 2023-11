L’avvio sprint e la frenata. Il Renate alla sfida verità

Renate e Virtus Verona – che si sfideranno oggi alle 18.30 al “Mino Favini” di Meda – hanno in comune un cammino abbastanza simile in questo campionato.

Un ottimo inizio (i veneti han vinto le prime tre, ad esempio), mentre attualmente entrambe, magari per motivi diversi e con modalità differenti, stanno vivendo un momento un po’ complicato.

Il Renate non vince da 41 giorni, per farla breve, la Virtus Verona ha perso tre delle ultime quattro gare subendo, nella fattispecie, otto reti senza segnarne una con in mezzo, però, la vittoria per 4-0 sul Trento.

I veneti sono quarti con quattro lunghezze di vantaggio sul Renate.

Questo il quadro della vigilia di 90 minuti delicati che potrebbero segnare la rinascita, se una delle due dovesse portarsi a casa l’intera posta in palio.

Capitolo formazione. Innanzitutto nella lista dei convocati ricompare anche il nome del mancino Bracaglia, sicuramente uno dei grandi protagonisti della già menzionata partenza sprint delle pantere, rientra da uno stop e difficilmente lo vedremo in campo dal primo minuto.

A questo punto gli assenti restano Bosisio e Esposito che si farà il possibile per recuperare in vista della trasferta di Mantova.

La difesa sarà completata da Amadio e, al centro, da due tra Alcibiade, Auriletto e Mondonico, mentre a sinistra andrà Possenti. In mezzo torna d’attualità il nome di Baldassin, decisivo come non mai ad Arzignano. Spodesterà uno fra Tremolada o Garetto? Gasperi in mezzo sembra certo del posto.

Punti interrogativi anche in attacco nel senso che Pavanel potrebbe puntare nuovamente sulla prima punta “vera”, di peso, ora che oltre a Maletic è tornato anche a disposizione Bianchimano.

Nelle ultime interviste il tecnico ha speso parole positive per entrambi e chissà che conceda ancora fiato a Sorrentino, magari per inserirlo in corso d’opera. Del resto il Renate che era nei piani estivi del tecnico e del direttore sportivo Magoni prevedeva proprio questo assetto più robusto; infortuni e imprevisti l’hanno di fatto impedito. Rolando, e poi il classico ballottaggio tra Procaccio e Sartore per coprire gli spot del tridente che restano.

Arbitra il match Cappai di Cagliari. Diretta su Sky Calcio (canale 254) o in streaming su Now.