La Folgore sogna in grande "Il progetto non è solo sportivo"

di Roberto Sanvito

Sarà il plenipotenziario a livello tecnico sia della prima squadra che di tutto il settore giovanile. La rinascita, o meglio, la ricostruzione del nuovo corso della Folgore Caratese ancora targato Michele Criscitiello è stato affidato a Raffaele Ferrara, che recentemente ha lavorato alla Caronnese e, nell’ultima stagione, tra Legnano e Sant’Angelo. Ora cerca stabilità nell’ambizioso progetto, non solo sportivo, come lui stesso tiene a precisare, di Verano-Carate e il primo, impegnativo passo è stato quello di formare ex novo la rosa e affidarla a un esordiente in serie D come Vinicio Espinal.

Com’è nato e come si è sviluppato il rapporto con la Folgore Caratese?

"I primissimi contatti con la società li ho avuti subito dopo i playout. A causa dei ricorsi vari i tempi si sono allungati, con conseguente rallentamento della trattativa. Poi l’affare è andato in porto, specie dopo la vittoria al Coni. Cosa dire? È un progetto molto stimolante, non la solita cosa, perché qui oltre all’aspetto sportivo, e cioè una prima squadra forte e un bel settore giovanile, c’è anche quello legato alle strutture, con la nascita dello Sportitalia Village. Così si traccia una strada che molte altre società dovrebbero seguire, ossia pensare anche alla “casa“ e non solo ai calciatori".

Poi parleremo anche di quelli, ma prima si sceglie l’allenatore, e voi avete optato per un esordiente come Espinal, come mai?

"Avevamo due o tre soluzioni in testa. Quando li incontri sono comunque tutti preparati a certi livelli. Con Vinicio abbiamo trovato l’ispirazione giusta. È giovane, si approccia per la prima volta in categoria ma con qualcosa già alle spalle. Ha idee positive e propositive sul calcio, ama lavorare sul campo. Rispecchia alla perfezione il prototipo dell’allenatore emergente: meticoloso, pignolo, la sua squadra deve costruire gioco".

Squadra, giocatori. Ora parliamo di loro. Come preannunciato, qui è quasi tutto nuovo. A che punto siete con la costruzione della rosa?

"Direi al 70-80% di quello che abbiamo in testa. C’è spazio, è un mercato particolare, i tempi si sono allungati e questa cosa ti dà la possibilità di scegliere con calma tra tante opportunità".

Il girone ancora non c’è, ma lei ha sicuramente monitorato i movimenti delle possibili avversarie della Folgore. Chi si è mosso meglio?

"In Lombardia direi Sangiuliano, che da retrocessa sta allestendo una squadra per provare a risalire. Mi piace il Palazzolo, e anche il Desenzano si sta muovendo. E poi c’è l’Alcione, che dopo il sogno serie C ha confermato i migliori protagonisti della passata stagione".