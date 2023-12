La Folgore incassa il secondo stop a Palazzolo. Parlato: "Abbiamo pagato troppo gli infortuni"

Bisogna attendere ancora una settimana per la prima vittoria e i primi gol della gestione Parlato alla Folgore Caratese. A Palazzolo i lambraioli vanno incontro alla seconda sconfitta consecutiva ma mantengono un punto sulla zona playout in virtù delle contemporanee sconfitte delle altre pericolanti Legnano, Club Milano, Clivense e Castellanzese. In arrivo due match sulla carta facili contro Crema e Club Milano appunto, ma anche giorni importanti sul piano del mercato. Lo ha anticipato lo stesso Parlato nelle dichiarazioni ufficiali di fine gara quando accenna a qualche nuovo arrivo anche per ovviare a infortuni e assenze. Si parla di almeno 2-3 elementi di fiducia del tecnico campano dopo il recente innesto di Esposito dal Castegnato (subito in campo domenica) e gli addii di Cibsah e Bianchi. Parlato sintetizza così il match contro la Pro. "Dopo 45 minuti fatti abbastanza bene a livello di temperamento e atteggiamento per mettere pressione agli avversari, in cui comunque è mancato qualcosa nella fase offensiva, abbiamo iniziato il secondo tempo sbagliando l’atteggiamento. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, ma un altro infortunio negli ultimi minuti è stato fin troppo penalizzante".

Parlato si lamenta. "In questo momento così particolare senza 3-4 titolari la squadra paga dazio".

Ro.San.