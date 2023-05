La Fiorin ci riprova sul pavè con la formula quattro

Sono passati quattro anni da quando il Gruppo Sportivo Cicli Fiorin per la prima volta decise di disputare la Mini Parigi Roubaix per la categoria esordienti (13-14 anni). Era il 2019 e in quella edizione il team brianzolo trionfò con Matteo Fiorin (oggi juniores nel Pool Cantù GB Junior) che nel velodromo di Roubaix allo sprint superò il francese Matheo Barusseau e il britannico Ben Wiggins niente meno che il figlio di Bradley Wiggins campione olimpico, vincitore di un Tour de France ed ex primatista del record dell’ora. Poi giunsero il transalpino Simon, il danese Haugsted e l’altro brianzolo Alessandro Mario Dante (sesto). Ricordi indelebili per la formazione di Baruccana di Seveso che ha deciso di riprovarci anche quest’anno. Domani, i corridori Cesare Castellani, Lorenzo Milani, Giulio Moretto e Mattia Radice si presenteranno al via della 28sima edizione della Mini-Roubaix riservata alle classi 2009 e 2010. Da più di due decenni, la classica del Pavè per i più giovani è diventata l’appuntamento imperdibile per le scuole di ciclismo affinché ogni giovane ciclista possa scoprire e vivere un’esperienza unica sulle orme dei grandi campioni che hanno fatto la leggenda dell’Inferno del Nord. Un’esperienza unica per i quattro atleti diretti da Daniele Fiorin, che in questa avventura sarà accompagnato dal presidente della Salus Seregno Marco Moretto, il cui obiettivo sarà quello di ripetere il successo del 2019.

Dan.Vig.