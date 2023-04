La Bcb vola di nuovo in Sicilia A Capo d’Orlando per l’impresa

Coach Lombardi lo ha ripetuto anche dopo la facile vittoria con Palermo. La sua Brianza Casa Basket è programmata per provare a vincere tutte le partite da qui alla fine. E dopo l’ostacolo Green Basket ce n’è un altro “made in Sicilia” ma dal coefficiente di difficoltà decisamente più elevato. Oggi la truppa targata Lissone Interni è in partenza alla volta di Capo d’Orlando per sfidare domani alle 18 l’Infodrive, vista sabato scorso a Desio. Ma la versione “on the road” è decisamente differente rispetto a quella del PalaInfodrive dove i biancoazzurri sono reduci da nove vittorie consecutive e dove l’ultima sconfitta interna risale a inizio dicembre. Ci sarà quasi certamente Vecerina fra i padroni di casa, espulso a Desio e squalificato un turno, sanzione disciplinare commutabile con una pecuniaria. Per sbancare il fortino che non molti anni fa ha visto la serie A servirà la miglior Lissone Interni dell’anno. Colpi del genere il quintetto di Lombardi li ha nelle corde. "Oltre all’aspetto ambientale, sarà fondamentalmente una questione di energia.

Chi ne avrà di più e in maniera costante nell’arco dei 40 minuti porterà a casa i due punti. Loro tra le mura amiche ne hanno molta, noi dovremo superarla. Abbiamo preparato molto bene la partita, siamo reduci da una settimana positiva in palestra. In campo dovremo pensare solo a noi stessi" dice coach Lombardi.

Ro.San.