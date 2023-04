La Bcb abbatte Palermo ma Lombardi avverte: "Non è stata così facile"

Timbra il cartellino Brianza Casa Basket contro la già retrocessa Green Basket Palermo. Successo per 78-60 e quinto posto consolidato alle spalle della Rimadesio di appena due lunghezze. Nella sua disamina coach Lombardi elenca le difficoltà di una gara che "…sulla carta tutti pensavano fosse facile, e invece non è così perché Palermo scende in campo ogni volta con grande serenità nonostante le vicissitudini, con giocatori esperti e vogliosi di mettersi in mostra. Dal canto nostro siamo stati bravi a portare a casa i due punti pur non brillanti come altre volte, sacrificandoci a turno in difesa e attaccando bene la zona che avrebbe potuto crearci difficoltà. Invece abbiamo costruito tiri aperti e attaccato bene al ferro".

Lombardi guarda avanti. "Il nostro obiettivo è una alla volta per vincerle tutte e tre. Poi vedremo dove saremo".

Ro.San.