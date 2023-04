Il Team Frigerio trionfa con Bottarelli

Si allunga la striscia di vittorie per il Team LNC-Frigerio Viaggi. La formazione amatoriale di Giussano torna a esultare sul traguardo di Tromello, nel Pavese, dove si è svolta la seconda edizione del Memorial Valerio Mazza-quarta prova del Giro della Lomellina. Sulla linea di arrivo è sfrecciato vittorioso Silvano Bottarelli della categoria Gentleman B che nel concitato sprint finale ha superato Michele Bausardo, portacolori del team Asnaghi Cucine. Completa il trionfo per la squadra di Giussano la quinta posizione di Mirco Merlo. È da inizio anno che la squadra di Giancarlo Frigerio lavora bene. Il gruppo è forte e compatto ed è presente in tutte le categorie con atleti vincenti. Il Team Joule, sponsorizzato sempre da Frigerio, ha ottenuto la terza posizione con Matteo Valsecchi nella gara di Gorla Minore, in provincia di Varese, valida per il Gran Premio Team Valle Olona-Memorial Roberto Vignati. Valsecchi è salito sul podio della categoria Elite Master.

Dan.Vig.