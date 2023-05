Il sevesino Fiorin piazza una doppietta in quarantotto ore

Per correre, e vincere due appuntamenti a distanza ravvicinata serve qualche accortezza particolare e grande determinazione. Matteo Fiorin ci è riuscito cogliendo due successi nell’arco di 48 ore. Domenica si è aggiudicato la Medaglia d’Oro città di Monza-Trofeo Angelo Schiatti sulla pista dell’Autodromo Nazionale, mentre lunedì 1 maggio ha replicato nel Modenese trionfando nel 66simo Gran Premio città di San Prospero per la categoria juniores. Una splendida doppietta per il brianzolo di Seveso, 17 anni portacolori del Pool Cantù GB Junior, che si pone fra le più belle realtà del panorama giovanile. In merito alla corsa monzese, Fiorin ha risolto a sua favore lo sprint finale a ranghi compatti dove ha superato Michele Colosio, del Team F.lli Giorgi, e Riccardo Barbuto della società Aspiratori Otelli di Brescia. Fiorin, già iridato e campione europeo in pista, oltre al trionfo di giornata si è assicurato anche il titolo di Campione Provincia di Monza&Brianza. Ventiquattro ore più tardi ha concesso il bis in provincia di Modena in una competizione bersagliata dalla pioggia. Anche in questa circostanza il brianzolo ha fatto valere il suo spunto veloce avendo ragione di Valentino Kamberay. Bene anche il compagno Nicolò D’Alessandro in quinta posizione.

Danilo Viganò