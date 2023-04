Il Seregno va a Grumello per salvarsi

Dopo le dichiarazioni di Luca Santonocito e soprattutto dopo la lettera aperta di martedì scritta dalla squadra e indirizzata a Fabio Iurato in cui gli stessi giocatori certificano come all’appello manchino dalle due alle tre mensilità (oltre alle due rimanenti da qui al termine della stagione), è arrivato per il Seregno il momento di scendere in campo a caccia di una salvezza che, al netto di tutto (non dimentichiamo i tre punti di penalità sempre a causa di inadempienze amministrative del club), sarebbe una vera e propria impresa. I ragazzi hanno garantito massimo impegno per raggiungerla nonostante le mancanze e questo pomeriggio (ore 15) a Grumello del Monte contro la Real Calepina si gioca un passaggio cruciale contro una diretta concorrente. In caso di blitz degli azzurri al “Libico” e contemporanea sconfitta del Villa Valle con la Virtus Ciserano la permanenza in D sarebbe cosa fatta. Mister Di Gioia recupera in difesa Magli, Real senza gli squalificati Denis e Quarena. Arbitra Aurisano di Campobasso.

Ro.San.