Il Renate si scalda: All'esordio Andrea Bianchimano, bomber della Serie B

Si apre un fine settimana molto intenso per il Renate, che ha programmato due amichevoli in nemmeno 24 ore, una modalità abbastanza tipica nei periodi di preparazione estiva per permettere a tutti i giocatori di mettere benzina nelle gambe. Si comincia oggi alle 17 al “Mario Riboldi“ contro una selezione di giocatori senegalesi in tour nel nostro Paese. La seconda uscita domani alle 11, sempre a Renate, contro il Villa Valle, formazione di serie D che l’anno scorso si è piazzata all’11esimo posto nel girone B.

Sarà l’occasione per vedere per la prima volta all’opera il nuovo centravanti Andrea Bianchimano (nella foto), pronto a fare il suo esordio per uno spezzone di gara. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, a 18 anni si mette in mostra in Serie D con la maglia dell’Olginatese. Poi importanti parentesi alla Reggina (55 presenze e 13 gol) e al Perugia (42 presenze e 8 reti), con cui raggiunge il traguardo della Serie B. Nell’ultimo campionato era alla Lucchese, con cui è andato a segno 4 volte. Da lui ci si aspetta un contributo importante in fase realizzativa. Prima di Ferragosto altri due allenamenti congiunti, giovedì 10 in casa con l’Ardor Lazzate e domenica 13 alle 17 a Busto contro la Pro Patria.

Ro.San.