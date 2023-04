Il Renate ad Arzignano per evitare la beffa

di Roberto Sanvito

Solo la Feralpi matematicamente in serie B e il Vicenza certo del “salto” ai quarti di finale playoff in virtù della vittoria in Coppa Italia giocheranno sostanzialmente rilassatI questo ultimo turno del girone A di serie C. Con tanti verdetti ancora da esprimere. Sopra, in mezzo e sotto. Tra questi c’è anche il destino del Renate che ininterrottamente dalla seconda giornata dentro la zona playoff, rischia di uscirne proprio in extremis. Sarebbe una beffa. Ma occorre vincere questo pomeriggio alle 17.30 ad Arzignano al cospetto di una squadra già certa di essere dentro. I nerazzurri lo saranno al 100%, appunto, con i tre punti di oggi al “Dal Molin” oppure se pareggiano e la Juventus Next Gen non vince a Verona contro la Virtus e se perdono e Juve e Pro Patria non vincono. Il “non plus ultra” di un sabato da brividi, frutto del solito girone di ritorno deficitario, sarebbe vincere e tenersi alle spalle Novara e Pergolettese. In quel caso il Renate raggiungerebbe a quota 53 e sopravanzerebbe anche l’Arzignano grazie al 2-0 negli scontri diretti e giocherebbe proprio contro la squadra di Giuseppe Bianchini il primo turno di playoff nel prossimo week-end al “Città di Meda”. Ancora emergenza a sinistra per mister Dossena vista la prolungata assenza sia di Ermacora sia di Colombini, mentre in attacco non ci sarà lo squalificato Artistico. Rientra invece a centrocampo Squizzato.

Arbitra Iannello di Messina.