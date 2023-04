Il difensore è “irregolare“, Seregno punito: il pari con la Calepina diventa sconfitta a tavolino

Non c’è pace per il Seregno. Dopo il “ciclone“ dei rimborsi non corrisposti ai giocatori, arriva lo 0-3 a tavolino (dopo il 2-2 sul campo) contro la Real Calepina. Lo dispone il giudice sportivo dopo il reclamo del club orobico per l’utilizzo, domenica, in posizione irregolare del difensore Konate (nella foto), tesserato in questa stagione per quattro società diverse, due professionistiche, Verona e gli albanesi KF Skenderbeu e due di serie D, Aglianese e Seregno. L’articolo 95 delle NOIF, pur non specificando espressamente lo status di calciatore dilettante, ne prevede al massimo tre. La strategia difensiva del Seregno (che farà ricorso) risiedeva nel fatto che l’Ufficio tesseramento del Dipartimento interregionale aveva approvato il trasferimento: linea rigettata dal giudice in quanto, come si legge nel comunicato di ieri, "si è limitato a valutare la correttezza della pratica presentata dalla società, per quanto di propria specifica competenza". E adesso la classifica cambia: il Seregno scende a quota 37 punti raggiunto proprio dalla Real Calepina.

Ro.San.