Il Ceriano esulta contro Melzo e raccoglie i primi 2 punti E domenica si va a Buccinasco

Una vittoria netta, rotonda e convincente. Con il 4-0 conquistato in casa contro lo Sportrend Tennis di Melzo, il Club Tennis Ceriano ottiene i primi due punti stagionali nel campionato femminile di Serie C 2023. Vincono Maria Aurelia Scotti, Ginevra Sassi e Alice Dell’Orto che poi concede il bis in doppio in coppia proprio con Scotti. Un successo all’esordio senza concedere un set, che proietta la formazione brianzola in vetta al quarto raggruppamento insieme al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Buona la prima, ma domenica si torna subito in campo e le cerianesi incontreranno il Milago Tennis Center nella trasferta di Buccinasco.

Ro.San,