Il centrocampo della Folgore Caratese: Rosa arriva a Carate

La settimana di lavoro del direttore della Folgore Caratese Raffaele Ferrara si chiude in bellezza con la firma posta sul contratto dal centrocampista classe 2003 Samuele Rosa (nella foto). Lo scorso anno Rosa era al Fanfulla e con il Guerriero ha totalizzato 32 presenze e 2 reti. Nato a Milano, si è già visto in Brianza essendo cresciuto nel settore giovanile del Renate. La sua prima esperienza coi “grandi“ arriva nel campionato 202122: lo pesca la Sanmaurese, una società dell’Emilia Romagna che milita in serie D, dove accumula 18 presenze e un gol. Poi il passaggio a Lodi, e oggi alla Folgore Caratese.

Folgore che scalda i motori e che domani pomeriggio si radunerà agli ordini di mister Vinicio Espinal per preparare la nuova stagione. La prima data inizialmente fissata era stata posticipata per il probabile slittamento della partenza del torneo. Appuntamento per tutti i convocati alle 16.00 a Verano Brianza.

Ro.San.