Il bomber Sorrentino sprona il Renate: "Arzignano non regala"

Meno un giorno alla partita che per il Renate può valere una stagione. Ad Arzignano i nerazzurri si giocano la qualificazione ai playoff contro una squadra già certa di esserci. Stamattina rifinitura in Brianza e poi partenza alla volta del Veneto; si gioca domani alle 17.30 e tra i più attesi c’è Daniele Sorrentino, capocannoniere a quota otto reti l’ultima delle quali segnata domenica contro la Virtus Verona. "Il 3-0 dell’andata mi induce a pensare che non ci regaleranno nulla, che vorranno la rivincita. Le nostre motivazioni dovranno essere maggiori rispetto alle loro per avere la meglio e qualificarci a questi benedetti playoff".

Ro.San.