I brianzoli sugli scudi

È andata in scena a Molinello la quinta edizione del Trofeo Acm Asfalti Milano manifestazione riservata alla categoria dei Giovanissimi (7-12 anni). Disegnata su di un circuito cittadino, la corsa è stata organizzata dalla Polisportiva Molinello presieduta da Roberto Carimati. Per la cronaca, le gare in programma (oltre 200 i corridori al via) sono state conquistate da Matteo Veggiato del Velo Club Sovico, Mattia Milone Masetta della SC Marianese, Michele Manco del Pedale Agratese, Filippo Federico del GS Cicli Fiorin di Seveso, Fabio Pisarra del GS Prealpino e Marco Dell’Agostino della Ciclistica Biringhello di Rho. Per quanto riguarda le prove femminile sono state appannaggio di Nicoletta Panni dell’Asd Gessate, Ellis Asquino del Velo Club Sovico, Matilde Aurora Maya Collantes del GS Cicli Fiorin, Carolina Testa (nella foto) della Salus Seregno, Maira Geroli della SC Busto Garolfo e Ilaria Sarto sempre della società Busto Garolfo. La speciale classifica per società è stata conquista dal sodalizio varesino del GS Prealpino che ha preceduto Busto Garolfo e la Biringhello.

Dan.Vig.