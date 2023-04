Hrcm, rimonta imperfetta A Vercelli serve l’impresa

La rimonta resta imperfetta, ma è comunque sufficiente per tenere in vita l’ipotesi qualificazione. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, per approdare ai quarti di finale playoff, dovrà però compiere un’impresa domani sera al PalaPregnolato (ore 20.45) contro l’Engas Vercelli, vittorioso per 4 a 3 nella sfida d’andata dei preliminari playoff. Monza è comunque riuscita a regalare una speranza ai suoi tifosi. Vercelli, grazie al portiere e alla concretezza offensiva, riusciva a portarsi sullo 0 a 4 a 18’ dalla fine. La riscossa di Monza, in gol con gli argentini Chambella e Tamborindegui (doppietta), si fermava sul più bello. "I tre gol - ammette l’allenatore Tommaso Colamaria - sono stati un premio parziale". Sugli spalti l’argentino Mario Aguero, punto di forza di Hockey Monza e Roller tra gli anni Ottanta e Novanta. "Il Vercelli - ammette Aguero - è una bella squadra, ma nell’hockey ogni partita è una storia diversa".