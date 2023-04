Hrc Monza alla sfida playoff contro Vercelli

Non potrà essere una partita di hockey come tutte le altre. Perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar e l’Engas Vercelli, protagoniste stasera (ore 20.45, PalaBiassono) del confronto d’andata dei preliminari playoff, sono le eredi di formazioni che hanno fatto la storia dell’hockey su pista italiano. In questo stesso impianto, nell’atto conclusivo del campionato 1983-1984, il “vecchio” Hockey Monza e il “vecchio” Amatori Vercelli si contesero il titolo tricolore. La sfida odierna non vale lo scudetto, ma ha un bel valore per entrambe le formazioni. Monza si lascia alle spalle due annate concluse ai playout. In questa annata il quintetto allenato da Tommaso Colamaria ha avuto un rendimento altalenante, ma è comunque riuscito ad agganciare la decima posizione, ultima utile per disputare i playoff ed evitare i playout. L’imprevedibilità della formazione biancorossazzura è stata confermata dall’esito della partita conclusiva della stagione regolare: l’Hrcm è stato sconfitto in casa per 4 a 3 dal Montebello, già condannato ai playout. I padroni di casa si sono parzialmente consolati con la doppietta di Julian Tamborindegui, terzo marcatore del campionato con 32 centri, e col debutto in serie A di Marco Gariboldi, classe 2008.

Il ritorno verrà disputato sabato al PalaPregnolato di Vercelli (ore 20.45). Chi vince, si troverà di fronte Lodi nei quarti. "Contro il Vercelli - sottolinea il presidente Andrea Brambilla - ci sarà una squadra più cinica e più cattiva rispetto a sabato".