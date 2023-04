Giussano capolista piega anche Bresso

Continua la sua marcia trionfale da capolista della Serie B femminile Giussano, che ha battuto Bresso per 58-45. "Una partita icon pochi stimoli perché ormai abbiamo raggiunto l’obiettivo di qualificarci per la fase interzonale che varrà il salto di categoria - spiega coach Aldo Corno - a metà maggio giocheremo tre partite in campo neutro, ci stiamo preparando per questo appuntamento caricando tanto il lavoro fisico durante la settimana in palestra". E analizza gli errori: "Abbiamo le gambe un po’ imballate il che ci è costato la marea di palloni, ben 19, che abbiamo perso contro Bresso. Ma ci siamo portati subito avanti di una decina di punti di vantaggio, controllando poi la situazione fino in fondo. La chiave della vittoria è stata la difesa forte". Nessun dubbio sulla migliore: "Giulia Biassoni non ha sbagliato un tiro e ha catturato tanti rimbalzi. Giulia è la nostra giovane più interessante: il suo apporto sarà molto importante nel finale di campionato".

Antonella Galimberti