Giro del Piave: Namedsport Uptivo e Velo Club Sovico in gara oggi

Da Seren del Grappa a Belluno per 133 chilometri. Si corre oggi il Giro del Piave gara nazionale per elite e under 23. La Namedsport Uptivo torna dunque in Veneto dopo la partecipazione al Trofeo De Gasperi della scorsa settimana, tra Bassano del Grappa e Pergine Valsugana, e al Gran Premio Roncolevà. Un nuovo impegno attende la squadra diretta da Marco Peraboni e Stefano Alberti che al Giro del Piave si presenterà con Bramati, Festa, Giancristofaro, il danese Nordal, Rancilio, Santamaria e Stucchi. In campo giovanile gli allievi del Velo Club Sovico disputeranno la Coppa Caduti Puginatesi a Bregnano valida come quarta prova del Giro della Provincia di Como. La prova scatterà alle 9.30 per 76 chilometri. Infine, le donne del Cesano Maderno e del GS Cicli Fiorin saranno nel pomeriggio a Mazzano nel Bresciano.

Dan.Vig.