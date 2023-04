"Forza e carattere" Così la Rimadesio rimonta Capo d’Orlando

La Rimadesio supera, alla distanza, Capo d’Orlando e resta solitaria al quarto posto a meno tre turni dalla fine. Preoccupano le condizioni di Carlo Fumagalli subito fuori uso per un colpo al ginocchio; in settimana se ne saprà di più soprattutto in vista della trasferta di domenica a Vicenza. In un PalaMoretto sold-out la Rimadesio fatica a sbloccarsi, va sotto anche di 9 nel terzo periodo. Le schiacciate di Fioravanti (13) e le triple di Maspero (24) danno il “la” alla rimonta completata dal break di 14-0 a cavallo di terzo e quarto periodo. "Voglio esaltare ancora una volta la forza di questo gruppo" esordisce coach Gallazzi che poi analizza il match vinto 89-73. "All’inizio abbiamo accusato l’infortunio di Fumagalli, poi abbiamo avuto problemi contro una squadra molto fisica che ci ha costretti a gestire dei quintetti che inizialmente nel piano partita non erano previsti. L’equilibrio l’abbiamo trovato schierando quintetti grossi. Siamo riusciti a salire di energia, a gestire meglio contatti e falli, facendo delle difese molto competenti senza spendere penalità e credo che questa sia stata poi la chiave della partita".

Ro.San.