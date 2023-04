Folgore Caratese: speranze in salita ma missione possibile

La sfortunata autorete di Ambrosini nei minuti finali del secondo tempo complica e non di poco il cammino verso la salvezza diretta della Folgore Caratese, raggiunta a quota 35 dalla Real Calepina. Senza dimenticare che con questi tre punti il Città di Varese, praticamente resuscitato, chiude la forbice playout. Quasi sicuramente saranno due i turni e ci sarà anche quello “13esima contro 16esima“. Ora il 12esimo posto è lontano due lunghezze, in virtù del successo del Villa Valle. Per salvarsi, alla squadra di Melosi servono almeno quattro punti con un calendario comunque non impossibile. Domenica c’è il Ponte San Pietro ritornato però in lotta per i playoff che la Folgore affronterà ancora senza lo squalificato Barazzetta. All’ultima giornata si va a Caronno contro la squadra di Moretti che è già retrocessa.

Ro.San.