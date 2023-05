Esordienti e Giovanissimi alla conquista di Brugherio

Domenica intensa per la Società Ciclistica Brugherio Sportiva che sarà impegnata con i Giovanissimi e gli Esordienti in tre competizioni. Si comincia al mattino con la la 25sima edizione del Trofeo “Una Vita per la Brugherio“ riservata agli esordienti della classe 2010. Il ritrovo della manifestazione è fissato in via Talamoni alle 7.30. Partenza alle 9. Gli atleti dovranno percorrere un circuito da ripetere cinque volte attraverso Brugherio, San Damiano, Brugherio per un totale di 24,5 chilometri. Alle 10.15 scatterà invece la 14esima edizione del Trofeo Autofficina Galbiati per Esordienti classe 2009. Sette i giri in programma sul medesimo tracciato per un totale di 34,5 chilometri. Arrivo previsto intorno alle 11.15. Nel pomeriggio spazio alla categoria Giovanissimi (7-12 anni) che si cimenteranno nella 50esima edizione del Trofeo città di Brugherio. Le operazioni preliminari sono previste per le 13 sempre in via Talamoni. La gara prenderà il via alle 14.30. I partecipanti dovranno superare un circuito da ripetere più volte a seconda delle categoria: sei le batterie in gara. Oltre 200 i partecipanti a quest’ultima prova, con i corridori di casa della Brugherio Sportiva fra i più attesi. Al via i portacolori di Salus Seregno, Pedale Arcorese, Velo Club Sovico, Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso, Giovani Giussanesi, Polisportiva Molinello di Cesano Maderno, Pedale Agratese, Polisportiva Nova Milanese, Mobili Lissone e società ciclistica Cesano Maderno.

Dan.Vig.