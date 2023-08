Eccellenza, obiettivo lineare Giovani e senior per la Vis Nova

di Roberto Sanvito

L’obiettivo è sostanzialmente quello di disputare una stagione in Eccellenza più lineare. Non come quella appena trascorsa con tanto di partenza a (super) handicap con 6 sconfitte nelle prime sei partite, che hanno obbligato la Vis Nova a una rincorsa disperata, culminata però con una salvezza piuttosto ampia. Ma Marco Barollo non vuole ripetere i patimenti e ha deciso di cambiare rotta, rifacendo oltre mezza squadra e affidandone la gestione a Sergio Gerosa dietro la scrivania e a Marco Bertoni sul campo, in pratica la coppia che lo scorso anno era al Castello Cantù. Bertoni lo ricordiamo per una vita al Cabiate e poi al Muggiò. Toccherà a lui plasmare un gruppo quasi completamente rinnovato ma che rispetta la tradizione di gioventù e freschezza tipiche del club di Giussano.

Mister, partiamo dalla squadra. Come nasce l’organico 202324?

"Era chiaro che quando il direttore mi ha proposto di seguirlo a Giussano sarebbe stato un anno di ripartenza. Ripartenza perché sarebbe cambiata tutta l’area tecnica, inclusi i giocatori. Ma anche di continuità, perché qui il modo di fare calcio è quello di sempre, con la prima squadra che rappresenta la naturale prosecuzione del lavoro svolto nel settore giovanile. Sarebbe da pazzi non farlo proprio qui, dove c’è uno dei migliori vivai della Lombardia".

Come vi siete orientati sul mercato?

"Prendendo giocatori esperti, che possano aiutare i giovani a crescere. Giocatori che hanno militato anche in categorie superiori e con la necessaria personalità per assolvere al ruolo per cui sono stati scelti".

Uno di questi è sicuramente Adriano Marzeglia. Che però è solito cambiare casacca all’interno della stessa stagione. Avverrà anche a Giussano?

"Non penso sia una cosa tipica solo di Adriano, ma un po’ di tutti i calciatori in generale. Ossia, che se uno non si trova bene dove sta tende a cambiare posto. La prima cosa da fare in questi casi, ma con tutti non solo con lui, è farli stare bene nel posto in cui sono. Perché se uno si trova bene nella squadra in cui inizia un campionato sarebbe matto a cambiare. Tornando a Marzeglia, è chiaro che lui sarà il nostro punto di riferimento, il finalizzatore di tutto il gioco. Ci sono aspettative molto alte su di lui".

Al netto dei gironi che ancora non conosciamo, chi ha lavorato meglio quest’estate?

"Vedremo se finiremo nel girone A o B, qui siamo un po’ in zona di confine. Conosco meglio il primo avendolo disputato l’anno scorso e sembra molto una serie D allargata, con la Solbiatese grandissima favorita. Anche Pavia, Oltrepo’ e Saronno si sono mosse bene. Nel B si può dire lo stesso della Leon, poi si sa, le bergamasche son sempre pericolose".