Eccellenza, Muggiò quasi salvo A Lazzate manca un punto Vis Nova, c’è ancora da sudare

La classifica del girone A di Eccellenza si rimette in pari con i match residui della terz’ultima giornata. Il Muggiò si avvia verso la salvezza pareggiando in casa (2-2) contro la Pontelambrese. Manca un punto anche all’Ardor Lazzate, domenica ferma, mentre deve ancora sudarsi la permanenza in categoria la Vis Nova: servono tre da conquistare tra Binasco (già retrocesso) e Magenta. In Promozione la Base perde fa festeggiare la promozione al Saronno. Nel girone B respira l’AC Lissone che ne rifila quattro al GrentArcadia e guarda alla salvezza diretta mentre deve dire addio ai playoff la Speranza Agrate battuta in casa dal Colico.

Ro.San.