D’Alessandro vince per distacco In bacheca il primo sigillo 2023

È un successo di prestigio quello di Nicolò D’Alessandro nella Coppa Tre Martiri per la categoria juniores a Castano Primo nel Milanese. Di prestigio perché conquistato per distacco. Il portacolori del Pool Cantù-GB Junior, sodalizio con anima brianzola, centra così la sua prima affermazione del 2023 mettendo in risalto le sue ottime doti di finisseur. Con la collaborazione dei compagni di squadra, Nicolò ha colto l’attimo per involarsi verso il traguardo e terminare la prova di 107 chilometri in solitaria anticipando di 5 secondi il gruppo regolato dal romagnolo Christian Fantini del Pedale Casalese Armofer, sul ligure Gabriele De Fabriitis della CPS Professional Team. Nella scia di quest’ultimo chiudono i due brianzoli, compagni di colori di D’Alessandro, Alessandro Mario Dante, 18enne di Lentate sul Seveso, e Matteo Fiorin rispettivamente piazzati in quarta e in quinta posizione.

