Con Vicenza per il ranking e avere chance di ripescaggio

BASKET

di Roberto Sanvito

Sfumato il quarto posto, ora l’obiettivo numerico della Brianza Casa Basket è centrare il quinto che darebbe un ranking ai cosiddetti “play-in” molto buono e, secondo molti addetti ai lavori (compreso il presidente stesso della società “green” Fabio Bellosi) ottime chance di ripescaggio in B1 (o B d’Eccellenza che dir si voglia) anche in caso di clamorosa uscita di scena dagli spareggi. Insomma, il traguardo è a portata di mano.

Com’è la situazione prima di questi ultimi 40 minuti di stagione regolare? Brianza Casa Basket e Virtus Padova sono appaiate, ma sono sempre i brianzoli di Nazareno Lombardi in una posizione di vantaggio sia nello scontro diretto in caso di arrivo a due che a tre con Desio. Insomma con una vittoria domani a Vicenza, la Lissone Interni raggiungerebbe l’obiettivo. Ma attenzione perché i veneti di coach Cilio sono reduci dalla vittoria infrasettimanale proprio con Padova e in lotta ancora per l’ottavo posto, un piazzamento non da poco perché regalerebbe loro il fattore campo nel turno di play-in. "Ho visto nel corso della stagione un grandissimo miglioramento di tutti, giocatori e staff - ha detto Bellosi ai social del club - Ragazzi arrivati qui in punta di piedi ma che han dimostrato maturità e voglia di lavorare".

In campo domani alle 18 anche la Rimadesio a Orzinuovi contro una Agribertocchi obbligata a vincere se vuole mantenere il primo posto dall’attacco di Mestre impegnata a Palermo. I bluarancio sono già certi del quarto posto e dell’incrocio ai playoff contro Libertas Livorno. E non è da escludere che oltre a Fumagalli coach Gallazzi tenga a riposo o almeno centellini l’utilizzo anche di Mazzoleni ancora con una caviglia malmessa dal match di Vicenza.