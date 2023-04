C’è la data dei playoff Renate e Arzignano in campo l’11 maggio

C’è la data definitiva per i playoff di serie C. Renate-Arzignano si giocherà a Meda giovedì 11 maggio. In settimana le due società si accorderanno per l’orario, ma si va verso le 18 per il calcio d’inizio della sfida secca valida per il primo turno. Le due squadre si sono incontrate già all’ultima giornata in Veneto con la vittoria dei nerazzurri, tre punti che hanno concesso la qualificazione alla post-season. Lo slittamento dei playoff ha ovviamente stravolto i programmi di mister Dossena che dopo la sfida di sabato scorso ha concesso tre giorni di riposo, ha ripreso gli allenamenti mercoledì pomeriggio e ieri mattina ha chiuso la prima sessione in vista dei playoff con una partitella contro la Primavera vinta 4-1 grazie alle doppiette di Nepi e Anastasia. Gli allenamenti riprenderanno martedì, è probabile una sosta venerdì in vista della gara di giovedì sera.

Ro.San.