Castellani concede il bis Un altro sigillo in volata

Cesare Castellani raddoppia e conquista la seconda vittoria in stagione. Volata vincente del portacolori del GS Cicli Fiorin nella sesta edizione del Trofeo BBC Brianza e Laghi per la categoria esordienti di secondo anno ad Alzate Brianza in provincia di Como. Un Castellani in grande spolvero si è dunque imposto in dirittura di arrivo su Iaroslav Kroytor (Società Orinese) e Matteo Maggioni (Unione Ciclistica Costamasnaga). Quinto posto per Lorenzo Milani, 9° Ivan Mosè Borghi Pellizzoni a completare i piazzamenti per la formazione di Baruccana di Seveso, protagonista anche a Bianconese di Fontevivo, nel Parmense, nelle gare femminili valide per l’assegnazione del Trofeo Bussolati Asfalti. Tra le allieve quarto posto di Rebecca Fiscarelli, mentre tra le esordienti ottava Melanie Bosonin e nona Isabel Di Sciuva. Sesta Giulia Lombardi della società Cesano Maderno.

Dan.Vig.