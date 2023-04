Carlotta Ronchi al primo sigillo

Dopo tanto pedalare anche per Carlotta Ronchi (nella foto) è arrivato il momento di esultare. La brianzola di Agrate, classe 2009 della Valcar Travel & Service, si è aggiudicata il Memorial Mario Rossignoli per esordienti a Bovolone, in provincia di Verona. Ronchi, che ha passato la stagione invernale sui sentieri fangosi del Ciclocross con buoni profitti (decima al campionato italiano, ndr), allo sprint ha conquistato con merito la prima affermazione del 2023 bruciando sulla linea di arrivo le venete Rachele Paset, della formazione Young Team Arcade, e Aurora Nadali della locale società Luc Bovolone. Ottava la compagna di colori Martina De Vecchi. All’indomani della gara veronese, Ronchi si è presentata alla partenza del Criterium Liberazione di Crema dove si è classifcata in quinta posizione palesando una condizione di forma in crescita. Da segnalare in questa prova anche la quinta piazza di Greta Bordin del GS Cicli Fiorin. Infine a Bianconese, nel Parmense, sesta Giulia Lombardi (Cesano Maderno), ottava Melanie Bosonin e nona Isabel Di Sciuva entrambe della Fiorin.

Dan.Vig.