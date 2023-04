Capolavoro Sara Fiorin Al Giro del Mediterraneo si regala la prima vittoria

Sara Fiorin si regala la prima vittoria in Campania. La professionista brianzola, che da quest’anno difende i colori della UAE Development Team, si è aggiudicata la prima tappa del Giro del Mediterraneo in Rosa, corsa a tappe internazionale per la categoria donne elite. Felicissima per la sua prima vittoria l’atleta di Seveso, 19 anni: "È stata una giornata fantastica, sono ancora incredula per il successo. In volata sono partita lunga e ho stretto i denti. Ringrazio le compagne di squadre per la loro preziosa collaborazione. Ora spero di ripetermi nei prossimi appuntamenti dove cercherò sempre di migliorare".

Dan.Vig.