Capitan Anghileri torna nella rosa: "Il pallino del gioco sarà nostro"

Non si può non iniziare dalla notizia della presenza nella lista dei convocati di Marco Anghileri. A distanza di otto mesi dall’infortunio, il capitano nerazzurro è nuovamente in gruppo, si sta allenando regolarmente da circa due settimane con i compagni, partirà dalla panchina, difficilmente lo vedremo subito oggi in campo, ma il suo nome in mezzo a quello di tutti gli altri è una bella iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. Partirà con qualche spezzone di gara, poi, partita dopo partita, la fascia destra tornerà di sua pertinenza considerando anche la sua capacità di giocare in una difesa a tre, soluzione che Pavanel ha già utilizzato in questo primo scorcio di campionato. Ora c’è da capire quale Renate scenderà in campo oggi (ore 16.15) in casa contro la Pro Patria. C’è euforia dopo il “raid“ di Vicenza, ma anche pressione per non rovinare tutto con un passo falso interno contro i tigrotti. Pavanel andrà sul sicuro schierando il miglior undici possibile in questo momento al netto delle assenze di Mondonico (ma a Padova martedì ci sarà), Bracaglia (quasi recuperato al 100%, sarà in panchina), Baldassin e Bianchimano.

Attacco “piccolo“ ma che ha sgretolato il Vicenza con Sorrentino in mezzo supportato da Rolando e Procaccio, centrocampo con Garetto, Esposito e Currarino mentre dietro ipotizziamo l’utilizzo di Alcibiade con Auriletto centrali e Amadio e Bosisio terzini. È lo stesso Alcibiade a immaginare che gara sarà oggi: "Sarà una Pro Patria attendista nella sua metà campo, saranno quindi 90 minuti dove il pallino del gioco sarà nostro, mantenendo sempre la concentrazione massima sulle loro ripartenze". Arbitra Peletti di Crema, diretta sul canale 253 di Sky e su Now.