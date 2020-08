Monza, 5 agosto 2020 - Prima amichevole stagionale e prima netta vittoria per il Monza, che ieri ha battuto 6 a 1 i giovani della Juventus Under 19. Si è giocato in un Monzello vietato ai tifosi per le norme anti-Covid, ma sotto gli occhi di un vero e proprio “parterre de rois”: a fare gli onori di casa sono stati infatti il presidente Paolo Berlusconi e l’amministratore delegato Adriano Galliani, che hanno accolto la delegazione bianconera capitanata da Gianluca Pessotto e impreziosita da Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus Under 23 che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Dopo il saluto caloroso tra Pirlo e Galliani, che ha fatto l’in bocca al lupo all’ex regista rossonero per la nuova avventura da tecnico, gli occhi si spostano sul rettangolo verde, dove il Monza sfodera fin dall’inizio tutta la voglia di essere protagonista nella prossima stagione.

I biancorossi, che si stanno allenando ormai da un mese sotto il sole di Monzello, mostrano già una buona gamba. Dopo una mezza rovesciata di Dany Mota, i biancorossi passano in vantaggio al minuto 13: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Marconi salta più in alto di tutti e batte Siano. La Juventus Under 19 di Lamberto Zauli, che sarà impegnata a breve in Youth League contro il Real Madrid, mostra la freschezza di una promettente gioventù. Ma il Monza ha la classica marcia in più: al 19’ Lepore crossa preciso dalla destra e Dany Mota anticipa tutti in piena area per il raddoppio. Mentre un drone registra dall’alto i movimenti delle due squadre per permettere ai due tecnici di studiare e migliorare le mosse tattiche, la squadra di Brocchi trova anche la terza rete al termine di una spettacolare azione tutta al volo, con Dany Mota che inventa per il tap-in di Lepore.

Ha tanta voglia di convincere anche Chiricò che allo scadere di primo tempo ci prova con un tiro a giro di poco a lato. Nella ripresa mister Brocchi (privo degli acciaccati Sampirisi, Palazzi, D’Errico e Lamanna) ridisegna completamente il suo Monza, che continua ad insistere: al 52’ Brighenti sfrutta un fortunoso rimpallo su rinvio del portiere avversario per il poker. Sul rovesciamento di fronte c’è il gol della bandiera per la Juventus Under19 con il calcio di rigore di Pedrelli che Sommariva intuisce ma non riesce a respingere. Mentre dall’esterno del centro sportivo un gruppetto di tifosi sbircia lo svolgersi del match, la manovra biancorossa continua ad essere sciolta e organizzata: al 68’ l’azione insistita di Brighenti porta alla rete da fuori area di Finotto, mentre al 73’ è Brighenti a spiazzare ancora Garofani. Non succede più nulla: il primo Monza d’agosto conferma le proprie ambizioni. E i tifosi continuano a sognare.