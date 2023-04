Bcb spezza il filotto siciliano Capo d’Orlando si arrende

Per “pesare” il valore della vittoria di domenica sera della Brianza Casa Basket a Capo d’Orlando basti dire che la Infodrive nel suo palazzetto non perdeva una partita da inizio dicembre. Da quel momento i padroni di casa avevano infilato nove vittorie consecutive, una striscia interrotta proprio dalla Lissone Interni che, grazie a una prestazione gagliarda, praticamente condotta dall’inizio alla fine si è aggiudicata con merito i due punti che le permettono di restare attaccata al treno del quarto posto. In vista di una giornata, il prossimo weekend, che potrebbe essere decisiva. I brianzoli si impongono 82-71 mandando tre uomini in doppia cifra: gli esterni Bertini (19), Bugatti (16) e Lanzi (15). "Bella prestazione in un campo difficile e contro una squadra di grande talento. Abbiamo approcciato la partita con grande qualità e serietà. Abbiamo avuto la capacità di restare solidi nel secondo quarto quando la loro reazione ci ha innervosito. L’inizio del terzo quarto ci ha rivisto applicarci con dedizione e altruismo aprendo il punteggio e consentendoci di prendere i 2 punti". Coach Lombardi anticipa anche gli ultimi 80 minuti di stagione regolare. "In questo momento ogni partita diventerà sempre più difficile e fisica, avere la capacità di restare solidi e connessi mentalmente e tecnicamente è la chiave, così come la capacità di chi si alza dalla panchina di portarci energia coraggio e qualità".

Ro.San.