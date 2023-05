Autogol del Seregno Ora si fa davvero dura

La settimana che aveva preceduto il delicatissimo match col Breno non era stata delle migliori. Prima la sconfitta a tavolino 3-0 contro la Real Calepina poi, dopo il ricorso, il ripristino del pareggio ottenuto sul campo. Il tutto con la cornice dei rimborsi ancora non onorati nonostante la lettera aperta a Fabio Iurato scritta dai giocatori. C’è stata anche una partita, persa malamente 0-1 causa autorete di Bonadeo. Non è bastato un secondo tempo all’arrembaggio (con una traversa colpita dal generoso Silenzi) dei giocatori di mister Di Gioia per rimetterla in piedi. A Desenzano, domenica, il pareggio potrebbe non bastare. Per la salvezza servono i tre punti.

Ro.San.