Arcore, ultimo atto con i Gentlemen

Campionato nazionale di calcio Uisp 2022-2023 – Fase 1 – Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga”, atto conclusivo. La maratona calcistica, alzatasi dai blocchi di partenza l’8 ottobre 2022, manda oggi in onda la 22sima e ultima giornata. La Leoni Arcore, già vincitrice della precedente edizione, ha concesso il bis con due turni di anticipo. L’ultima giornata propone comunque la sfida tra la squadra arcorese e i Gentlemen Monza, attuali titolari della seconda piazza. Terzo, a quota 41, c’è l’Agrate Rondeau Cafè, una delle due compagini capace di battere la Leoni Arcore in questa stagione. L’impresa è riuscita anche, nel turno precedente, al Basiano, vittorioso per 3 a 2 sui dominatori della manifestazione. Ma la prima della classe era ormai certa di aver rivinto il torneo. Il confronto tra i vincitori del titolo e i Gentlemen verrà disputato (ore 12.30) al Centro sportivo di Arcore. La Leoni Arcore cercherà poi la conferma nella Coppa Uisp, già vinta lo scorso anno. La competizione inizierà il 6 maggio.