Apl Lissone-Romano “Bella” da cuori forti

Questa sera al PalaFarè ci sarà tantissimo equilibrio. Lo hanno detto i primi 80, anzi 85 minuti (visto che gara-2 si è prolungata fino al tempo supplementare) dell’incredibile serie di playoff Silver tra la Galvi Lissone e Romano di Lombardia. Equilibrio e battaglia. Peserà tantissimo l’assenza nelle fila dell’Apl del grande ex di turno Gabriele Villa squalificato due turni dal Giudice Sportivo per proteste dopo l’animatissima gara-2 di sette giorni fa a Bernareggio. Coach Fumagalli non potrà contare sull’esperienza, sui centimetri, i muscoli e anche i punti dell’ala classe 1984. "Ma la mia squadra sta facendo il massimo e lo farà anche in gara-3, ne sono sicuro - dice l’ex giocatore della Forti e Liberi - Senza Marinò, Villa e Meani saremo contatissimi. Questo vuol dire che i 6-7 che di solito restano in campo per un ampio minutaggio non potranno permettersi di sbagliare contro una squadra che ruota anche dodici elementi. Non abbiamo molto da perdere, ma la reazione avuta nella seconda parte di gara-2 è un bel messaggio, sia per noi che per i nostri avversari. Non si molla". Pesano ancora le decisioni arbitrali sull’esito di gara-2 "Delle tre sotto accusa, era sufficiente una a nostro favore e sarebbe cambiato tutto". In questi casi si dice che il nervosismo debba trasformarsi in energia positiva. "Siamo pronti a dare battaglia. La tecnica o la tattica in situazioni del genere passano in secondo piano. Servirà intelligenza di difendere forte senza sprecare falli inutili" l’analisi di Sebastiano Fumagalli. La vincente (palla a due alle 21) se la vedrà contro Sansebasket Cremona che ha spazzato via in due gare Expo Inox Now Vigevano. Dal secondo turno verrà fuori il nome della squadra promossa in B Interregionale, le perdenti avranno poi un’altra possibilità con altri due posti a disposizione. Da qui l’importanza di portare a casa oggi il referto rosa.

Ro.San.