Al Brianza Christian Prazzoli con 77 colpi si aggiudica la Schooner Viaggi & Rigomma

Domenica al Brianza Christian Prazzoli ha vinto la Schooner Viaggi & Rigomma con un giro in 77 colpi. Avvincenti i testa a testa nelle categorie nette. In prima Giulio Costantino (40) ha avuto la meglio su Dario Cacioli. Stesso epilogo in seconda, tra il vincitore Daniele De Russis e Ugo Debernardi. In terza Rosa Musacchio (42) ha preceduto Ezio Riboldi (41). Vilma Ponti (37) è stata premiata come miglior lady. A Villa Paradiso al Trofeo Megal Argenterie Oreficerie ha vinto Michele Gallini in 73 colpi. Al Golf Barlassina, al trofeo del negozio Massimiliano Livi, Giorgio Valerio ha vinto con 74 colpi, mentre Marco Malesci, Arianna Checconi e Alberto Crippa si sono imposti nelle categorie nette.