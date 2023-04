A Carate arriva il Ponte San Pietro ma alla Folgore non resta che vincere

Non c’è solo il Seregno a battagliare per restare in categoria. Anche la Folgore Caratese ha lo stesso problema e con tre punti in meno in classifica. Questo pomeriggio al XXV Aprile arriva il Ponte San Pietro che se fino a un mesetto fa poteva essere considerata un’avversaria “morbida”, già salva e senza particolari aspirazioni, dopo le recenti tre vittorie nelle ultime quattro giornate è ritornata prepotentemente in corsa per i playoff. Che non portano a nulla, ma son sempre un bel traguardo. Non sembra impressionato da questo ragionamento mister Melosi: "Qui conta vincere e basta. Pochi ragionamenti, è il momento di fare tre punti. Per salvarci ne servono sei nelle ultime due giornate e contro i bergamaschi è la partita cruciale in modo da presentarci all’ultima trasferta di Caronno con ancora le nostre carte da giocarci".

La vittoria tra le mura amiche manca da tre mesi (era il 29 gennaio quando gli azzurri rifilarono un netto 2-0 al Franciacorta, poi solo sconfitte e pareggi), un aspetto da non sottovalutare anche a livello psicologico per una squadra che in casa fatica e rischia di presentarsi nuovamente spuntata, senza lo squalificato Barazzetta (che sconta oggi l’ultimo turno di squalifica) e con Hyka sempre a corto di allenamenti (a Varese è subentrato a metà ripresa) e che Melosi valuterà solamente in mattinata. Tra gli indisponibili anche Giugno. Dirige il match Dania di Milano.

Ro.San.