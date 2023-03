Monza, spacciava droga in centro: richiedente asilo sarà rimpatriato in Gambia

Controlli della polizia di Stato nel centro di Monza

Un richiedente asilo di 28 anni arrestato per spaccio di droga a Monza sarà espulso dal territorio nazionale. Il ragazzo è originario del Gambia e ha precedenti per reati legati agli stupefacenti: la sua richiesta di asilo è stata rigettata e verrà condotto in un Centro di permanenza in attesa di rimpatrio.

Il gambiano è stato arrestato venerdì pomeriggio in corso Milano, nel centro di Monza, dopo un controllo della polizia. Alla vista degli agenti, il ventottenne ha iniziato a guardarsi intorno e allungare il passo: i poliziotti l’hanno raggiunto e dopo averlo perquisito gli hanno trovato in tasca tre dosi di hashish (circa 32 grammi) e 120 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Dopo averlo portato in Questura hanno scoperto che aveva precedenti e il questore della provincia di Monza e Brianza, Marzo Odorisio, ha attivato l’Ufficio immigrazione per la segnalazione del rigetto della richiesta d’asilo e disposto il rimpatrio dopo il processo per direttissima.